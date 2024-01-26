Какая стратегия военной кампании Украины 2024 года: ответ помощника госсекретаря США

Стратегия украинской военной кампании в этом году, чтобы победить Россию, наступательна. Прежде всего, она будет опираться на то, что было сделано в 2023 году.

Такое мнение высказал помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен, пишет "Голос Америки".

В частности, речь идет о выдающемся успехе в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым против Украины. Он также отметил рост экономики Украины в 2023 году и ожидает идентичную динамику в этом году.

Об альтернативных сценариях, рассматриваемых США на случай, если помощь Украине так и не примут в Конгрессе, чиновник говорить не решается.

"Я воздержусь от соблазна обсуждать план Б", — сказал О'Брайен.

Ранее в Пентагоне заявили, что просят Конгресс принять пакет помощи для Украины разными способами.

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