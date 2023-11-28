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Какова вероятность, что Украина прибегнет к отключениям света: ответ Минэнерго

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Какова вероятность, что Украина прибегнет к отключениям света: ответ Минэнерго

Отключение света в Украине. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Наш враг коварен, поэтому может начать более мощные удары по критической инфраструктуре.

Учитывая текущую ситуацию, в Украине не должны прибегать к отключениям электроэнергии. К сожалению, она может измениться.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Прогнозировать развитие событий сложно

Так, отключения не планируются, если ситуация с атаками и повреждениями будет оставаться такой, какая она есть на сегодня. По словам специалиста, генерации пока достаточно для того, чтобы покрывать потребление, даже учитывая то, что оно будет расти в связи с понижением температуры. Безусловно, все может измениться.

"Россияне в любой момент могут увеличивать свои атаки, могут нести повреждения наши энергообъекты. В то же время мы надеемся, что нам удастся правильно реагировать. Мы получили, к сожалению, такой огромный опыт с прошлого отопительного сезона, с прошлой зимой, когда наша энергосистема понесла значительные потери из-за атак", — подчеркнула замглавы Минэнерго.

Пока неизвестно, добавила Гринчук, какими они будут в этом году, но государство готовится к разным сценариям всеми возможными способами.

Ранее украинцев призывали экономить электроэнергию во избежание отключений.

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Дата публикации
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