Какой будет цена на газ для населения зимой: разъяснение главы НАК "Нефтегаз Украины"

Увеличение газодобычи при уменьшенном спросе не должно влиять на удорожание газа на рынке.

Цена на газ для бытовых потребителей этой зимой меняться не будет, однако на газовом рынке цена будет более гибкой и будет реагировать на спрос.

Об этом в эфире национального телемарафона говорил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

По его словам, увеличение добычи газа и введение определенных энергоэффективных мер "приведет к определенному объему этого ресурса на рынке в будущем, поэтому и цена будет соответствующим образом реагировать".

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“Когда объема и товара больше, то цена более гибкая и она реагирует на спрос. Поэтому не нужно этого бояться, это исключительно вещь, которая приближает нас к оздоровительным действиям в этой области. Поэтому я уверен, что это мы должны сделать как можно скорее, безусловно, заботясь о защите наших бытовых потребителей особенно во время войны”, — отметил Алексей Чернышев.

В то же время он отметил, что газ – это рыночный продукт, то есть его цена определяется рынком.

"Я не могу однозначно говорить, что она будет больше, или она останется такой, какая она есть, или она станет меньше, были разные случаи на рынке", — резюмировал глава "Нафтогаз Украины" и при этом отметил, что "увеличение добычи при сниженном спросе, при введении энергоэффективных мер не будет влиять на значительное увеличение цен".

Напомним, в Министерстве социальной политики заявили о готовности ввести рекомендацию США по повышению тарифов на газ и электроэнергию.

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