Какой будет цена на газ для украинцев зимой: в "Нафтогазе" рассказали

Цена газа для бытовых потребителей Украины в течение отопительного сезона не изменится и составит 7,96 гривны за кубометр.

Соответствующий тариф будет действовать до 1 мая следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

"Тарифный план "Фиксированный" — 7,96 грн/куб. м — действует до конца апреля 2023 года. Следует отметить, что цена неизменна и довоена", — говорится в сообщении.

Нафтогаз отмечает, что работает в режиме нон-стоп, чтобы бесперебойно обеспечить газом "каждый дом, больницу, садик, воинскую часть и другие социальные объекты".

Поэтому украинцев призывали добросовестно платить счета, ведь сегодня это очень важно.

"Помните, что каждый уплаченный счет — поддержка в тылу, шаг к победе и стабильный отопительный сезон 2022/2023", — подчеркнули в "Нафтогазе".

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый вслед за столичным коллегой Виталием Кличко предупредил, что зима в этом году может быть "тяжелой". Он призвал подготовиться к случаю, если исчезнет отопление, электричество или газ.

Читайте также: