Какой будет неделя в Украине: экстрасенс дал неутешительный прогноз

Экстрасенс Роман Завидовский

Текущая неделя в Украине может быть опаснее предыдущей, в частности, в несколько дней существуют повышенные риски атак и провокаций. В то же время, один из дней прогнозируется относительно спокойным.

Об этом рассказал экстрасенс Роман Завидовский, составивший прогноз для Украины на период с 13 по 19 апреля.

По словам провидца, повышенные угрозы возможны уже с начала недели.

«14 число. Карта прислуги, карта поддержки, снизу восьмерка пиковая — повышенные огневые угрозы. Именно во вторник могут быть повышены огневые атаки. Будьте осторожны», — сказал Роман Завидовский.

Он также предупредил об опасной ситуации в среду.

«Далее среда, 15 число. Карта отчаяния — повышенные огневые опасности. Шестерка пиковая — карта огневых ударов и атак. Плохой день, опасный день. То есть я хочу сказать, что вторник и среда это достаточно опасные», — отметил он.

В то же время, один из дней недели, по словам экстрасенса, выглядит менее угрожающим.

«16-е число. Карта купца — дальняя дорога. Двойка бубновая — карта лжи и обмана. Напряженный день, но не сильно черный», — объяснил провидец.

В конце рабочей недели и на выходных, по словам экстрасенса, опасности могут сохраняться.

«17-е число. Карта врага, вражеские удары, вражеские атаки. Девятка бубновая, вооруженное и финансовое усиление. Есть угрозы атак на 17-е число, на пятницу. 18-е число. Карта праздника. Четверка пиковая — карта провокаций и огневых опасностей. Они присутствовали все равно экспресс.

В то же время воскресенье, последний день недели, может быть спокойнее по сравнению с другими.

«И 19 число. Карта дворянина — карта сильного мужчины. Девятка крестовая — карта защиты», — сказал он.

Экстрасенс подытожил, что в целом эта неделя может быть более напряженной, чем предыдущая.

«Эта неделя опаснее предыдущей. Карты показывают относительную безопасность на воскресенье. Со вторника по субботу карты много где показывают опасности. Только четверг день такой более-менее безопасный. Во вторник, среду, пятницу, субботу есть самые высокие угрозы опасностей, есть самые высокие угрозы ударов, атак, в. осторожны», — подытожил Роман Завидовский.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.