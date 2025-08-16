- Дата публикации
-
- Украина
- 23
- 1 мин
Какой будет погода 16 августа в Украине: прогноз для всех регионов (карта)
Солнечный день и температура до +35°С обещают украинцам синоптики. Где именно будет жарко?
Прогноз погоды в Украине на 16 августа свидетельствует, что все регионы ожидает жара до +35°. Солнечный день будет в Киеве.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, 16 августа в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода.
В большинстве регионов ожидается небольшая облачность без осадков. Лишь на Волыни днем возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11…+16°, в Закарпатье и в южных областях — +16…+21°. Днем температура поднимется до +25…+30°, в западных и южных областях — до +33°. В Закарпатье ожидается сильная жара — до +35°.
Киев и область — без осадков
В столице и области прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков.
В Киеве ночью +14…+16°, днем +26…+28°. А в Киевской области ночью будет прохладно — +11…+16°, однако днем жарко — +25…+30°.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Напомним, жарко в Украине из-за антициклона. На погоду в Украине влияет именно он.
Ранее речь шла о том, как глобальное потепление уже изменило погоду в Киеве и почему непредсказуемые заморозки уничтожают урожай по всей стране.