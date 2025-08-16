Какой будет погода 16 августа в Украине: прогноз для всех регионов (карта)

Синоптики обещают жару до +35° / © Associated Press

Прогноз погоды в Украине на 16 августа свидетельствует, что все регионы ожидает жара до +35°. Солнечный день будет в Киеве.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, 16 августа в Украине будет преобладать солнечная и сухая погода.

В большинстве регионов ожидается небольшая облачность без осадков. Лишь на Волыни днем возможен кратковременный дождь с грозой.

Прогноз погоды в Украине на 16 августа / © Укргидрометцентр

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11…+16°, в Закарпатье и в южных областях — +16…+21°. Днем температура поднимется до +25…+30°, в западных и южных областях — до +33°. В Закарпатье ожидается сильная жара — до +35°.

Киев и область — без осадков

В столице и области прогнозируется небольшая облачность и отсутствие осадков.

В Киеве ночью +14…+16°, днем +26…+28°. А в Киевской области ночью будет прохладно — +11…+16°, однако днем жарко — +25…+30°.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Напомним, жарко в Украине из-за антициклона. На погоду в Украине влияет именно он.

Ранее речь шла о том, как глобальное потепление уже изменило погоду в Киеве и почему непредсказуемые заморозки уничтожают урожай по всей стране.