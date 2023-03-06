Какой будет погода 7-8 марта: Наталья Диденко предупредила о весеннем непостоянстве

Очень ветрено будет на днях в Украине.

Погода в Украине 7-8 марта обещает быть теплой, но изменчивой. Синоптикиня Наталья Диденко дала прогноз погоды на два весенних дня.

Об этом говорилось в сообщении о погоде от Натальи Диденко 6 марта.

7 марта в Украине будет идти мокрый снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.

"Но тотальные чтобы осадки — вряд ли, да, зарядами, наскоками. Ежедневное солнце, хоть полным ведром, хоть клочками, преодолевает зимние комплексы и уверенно держит за руку еще немного стесняющуюся юную весну", — добавила синоптикиня.

Погода на завтра, 7 марта

7-го марта, в ближайшую ночь, в Украине ожидается 0-5 градусов мороза, а на юге страны — около нуля.

В течение дня вторника столбики термометров поднимутся в Украине до +3+8 градусов, в южной части, Донецкой области и в отдельных районах Днепропетровщины до +7+10 градусов, в Крыму до +9+13 градусов.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве 7 марта погода будет влажной, с периодическими мокрым снегом или дождем. Ночью – небольшой мороз, до -1-3 градусов, завтра днем потеплеет до +4+6 градусов.

Погода на 8 марта

8 марта в Украине будет очень тепло, +9+12 градусов, в центральной части, на юге и на юго-востоке +10+16 градусов. Однако нас ожидает сильный ветер.

На севере Украины температура воздуха снизится до +2+5 градусов, еще и снова зацепится мокрый снег. Однако до юга Украины это похолодание не дойдет, более высокие градусы будут блокировать северные залеты холода.

"Поэтому в ближайшие дни атмосферное поведение будет активным, контрастным и интересным — все, как всегда, весной. Я здесь прочла о вреде избытка синтетических витаминов — не увлекайтесь рекламой, советами соседок, бывших "медицинских работников", красивыми баночками, акциями и" ", – пишет Диденко.

Добавим, что погода во Львове завтра, 7 марта, будет пасмурной, но без осадков. А в Харькове ясно утром, вечером ожидается сильный снегопад. В Одессе пасмурно, днем пройдет дождь, который окончится к вечеру.

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