Какой будет погода 7 октября: туманы и дожди в Украине, синоптики предупреждают об изменениях (карта)
Температура днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°.
В Украине 7 октября облачно. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях умеренные, в Одесской области значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман.
Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.
Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°.
На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
Какая погода в Киеве и области
Во вторник, 7 октября, на территории Киевщины и Киева облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.
В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
Напомним, народный метеоролог Владимир Деркач из Камня-Каширского на Волыни пообещал в Украине три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.