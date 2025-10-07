Какой будет погода 7 октября: туманы и дожди в Украине, синоптики предупреждают об изменениях (карта)

В Украине будет облачно / © unsplash.com

Реклама

В Украине 7 октября облачно. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Николаевской областях умеренные, в Одесской области значительные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных и северных областях местами туман.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 4-9° тепла; днем 11-16°, на востоке и юго-востоке страны 16-21°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Карта погоды 7 октября / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

Во вторник, 7 октября, на территории Киевщины и Киева облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Реклама

Температура по области ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

В Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Напомним, народный метеоролог Владимир Деркач из Камня-Каширского на Волыни пообещал в Украине три бабьих лета: в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.