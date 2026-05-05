Какой будет погода до конца мая: синоптик сделала прогноз на месяц
Несмотря на холодное начало мая, уже с середины первой декады месяца синоптики будет существенное повышение температуры.
Май в Украине начался с прохладных дней, однако синоптики прогнозируют стремительную смену погоды.
Об этом рассказала синоптик, начальница отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентру Наталья Птуха в интервью «Укринформу».
По ее словам, уже с середины первой декады месяца в стране установится стабильное весеннее тепло, а столбики термометров постепенно поднимутся до летних меток.
«Первые дни могут быть прохладными, но уже с середины первой декады установится более стабильное весеннее тепло. Дневные температуры постепенно поднимутся до +18…+24 градуса в большинстве регионов», — говорит Птуха.
Она добавила, что в мае температура ожидается близкой к норме или немного ниже.
