Украина
Какой будет погода до конца мая: синоптик сделала прогноз на месяц

Несмотря на холодное начало мая, уже с середины первой декады месяца синоптики будет существенное повышение температуры.

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в мае

Май в Украине начался с прохладных дней, однако синоптики прогнозируют стремительную смену погоды.

Об этом рассказала синоптик, начальница отдела коммуникации по медиа Укргидрометцентру Наталья Птуха в интервью «Укринформу».

По ее словам, уже с середины первой декады месяца в стране установится стабильное весеннее тепло, а столбики термометров постепенно поднимутся до летних меток.

«Первые дни могут быть прохладными, но уже с середины первой декады установится более стабильное весеннее тепло. Дневные температуры постепенно поднимутся до +18…+24 градуса в большинстве регионов», — говорит Птуха.

Она добавила, что в мае температура ожидается близкой к норме или немного ниже.

Раньше мы писали, что в Украине «ужарит» до +27, но скоро будет новое похолодание.

