Какой будет погода на День осеннего равноденствия: синоптикиня предупредила, когда ожидать похолодания

Осень в Украине пока радует почти летним теплом / © unsplash.com

В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +24…+27 градусов, а ночью — +11…+14 градусов.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«В понедельник в Украине везде будет тепло и даже очень тепло! В течение дня ожидается +24…+27 градусов», – написала она.

Когда ждать похолодания

Но такая комфортная погода продлится недолго. По словам синоптикини, похолодание начнется уже с середины следующей недели.

День осеннего равноденствия, 22 сентября, в Киеве будет солнечным и теплым. Температура воздуха в столице прогреется до 27 градусов.

Вся территория Украины в понедельник будет под влиянием антициклона, поэтому осадков не предполагается.

Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что по критериям синоптиков мереорологическая осень в Украине еще не началась. А в ближайшие дни ожидаются настолько теплыми, что их можно называть бабьим летом.

В то же время синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Украине . Уже с 25-26 сентября ожидается резкое похолодание, а в западных областях, особенно возле Карпат, дождь перейдет в мокрый снег и снег.