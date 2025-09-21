- Дата публикации
Какой будет погода на День осеннего равноденствия: синоптикиня предупредила, когда ожидать похолодания
В начале недели в Украине будет теплая и солнечная погода благодаря антициклону, однако настоящее осеннее похолодание уже не за горами.
В понедельник, 22 сентября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха в течение дня составит +24…+27 градусов, а ночью — +11…+14 градусов.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
«В понедельник в Украине везде будет тепло и даже очень тепло! В течение дня ожидается +24…+27 градусов», – написала она.
Когда ждать похолодания
Но такая комфортная погода продлится недолго. По словам синоптикини, похолодание начнется уже с середины следующей недели.
День осеннего равноденствия, 22 сентября, в Киеве будет солнечным и теплым. Температура воздуха в столице прогреется до 27 градусов.
Вся территория Украины в понедельник будет под влиянием антициклона, поэтому осадков не предполагается.
Напомним, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что по критериям синоптиков мереорологическая осень в Украине еще не началась. А в ближайшие дни ожидаются настолько теплыми, что их можно называть бабьим летом.
В то же время синоптики предупреждают об изменении погодных условий в Украине . Уже с 25-26 сентября ожидается резкое похолодание, а в западных областях, особенно возле Карпат, дождь перейдет в мокрый снег и снег.