Какой будет погода на Рождество: ждать ли украинцам снега и морозов

Погоду на Рождество, 25 декабря, в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления. Синоптик «Укргидрометцентра» Иван Семилит рассказал, где стоит ожидать ночных морозов до -12°C и выпадет ли праздничный снег.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам синоптика, на Рождество в Украине в течение дня будет преобладать облачная погода с отдельными прояснениями.

Семилит уточнил, что метеорологическая ситуация будет формироваться под влиянием зоны повышенного атмосферного давления.

В большинстве регионов осадков не прогнозируют, за исключением горных районов.

«Будет преимущественно без осадков. Только в Карпатах ночью будет пролетать небольшой снег», — сказал синоптик.

В ночные часы температура воздуха по стране в целом составит от -5 до -10°C. На востоке и северо-востоке Украины столбики термометров могут опускаться до -12°C. В то же время на Закарпатье и в Крыму ожидается более мягкая погода — от +1 до -4 градусов.

Днем 24 декабря по всей территории Украины прогнозируют морозную погоду в пределах -1…-6°C. В то же время в Закарпатской области и в Крыму будет теплее — температура может повыситься до +5°C.

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, Святвечер и Рождество в Украине будут по-настоящему зимними. После непродолжительного потепления в начале недели, уже 24-25 декабря ударят ощутимые морозы. Синоптик отмечает, что природа действует по графику, возвращая классическую морозную погоду именно к праздничным дням.