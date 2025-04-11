Погода на Вербное воскресенье и Пасху / © pixabay.com

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Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на Вербное воскресенье, 13 апреля, а также в следующее воскресенье — на Пасху.

Об этом она написала в Facebook.

Потепление Диденко прогнозирует уже с субботы, 12 апреля.

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«Пока обзывают нехорошими словами предшественников — нелогичные апрельские морозы с еще более нелогичным снегом — и подобострастно и усердно (чтобы не сглазить) улыбаются на звуки слов „потепление“ и „плюс 20 градусов“, скромной ближайшей субботы никто особо и не ждет. А зря. Ведь именно она возьмет нас за ручку и решительно переведет к цветущей и теплой весне, подальше от холода, чтобы мы наконец перестали трястись от холода», — пишет синоптик.

По ее словам, в субботу, 12 апреля, в Украине ожидается дневная температура воздуха +7+12 градусов, в Луганской и Харьковской областях до +14 градусов. Ночью заморозки будут лишь кое-где и постепенно будут исчезать.

Преимущественно в большинстве областей завтра без осадков, лишь ночью на западе мокрый снег, а днем на юго-востоке — остатки циклона с дождем, мокрым снегом и сильным ветром.

В Киеве в субботу без осадков. Температура поверня ночью будет достигать около нуля, завтра днем +7+9 градусов.

Вербное воскресенье, 13 апреля в Украине ожидаются солнечные +10+15 градусов, говорит Диденко.

По предварительному прогнозу, на Пасху ожидается теплая погода, +14+20 градусов. Однако прогноз потребует уточнения.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Украине в апреле 2025 года.