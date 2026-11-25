Погода в декабре

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Декабрь — месяц, когда украинцы ждут первого настоящего снега, зимних морозов и праздничной атмосферы. Однако в последние годы начало зимы все чаще удивляет неустойчивой погодой, а температуры могут существенно отличаться от привычных для этого времени.

Какая будет погода в Украине в декабре 2026 года, стоит ли готовиться к сильным морозам и когда ожидать снег — о чем говорят предварительные прогнозы украинских и европейских метеорологов.

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Какая будет погода в декабре 2026 года

По предварительным оценкам украинских метеорологов, зима 2026–2027 годов может быть теплее климатической нормы примерно на 1–2°C.

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Как сообщает Укринформ, Наталья Птуха отметила, что среднемесячная температура в течение зимнего сезона, по предварительным расчетам, ожидается на 1–2 градуса выше нормы. Подобная тенденция касается и начала зимы. Однако окончательный прогноз именно на декабрь нуждается в уточнении.

Повышенная температура не означает, что весь месяц будет теплым. Даже если декабрь в целом окажется теплее обычного, в течение отдельных дней возможны морозы, снегопады и гололедица.

По словам Натальи Птухи, долгосрочные прогнозы позволяют оценить общую тенденцию, но не предусмотреть погоду каждый день месяца.

Будут ли сильные морозы в декабре

Несмотря на прогнозы относительно теплой зимы, полностью исключать сильные морозы не стоит.

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Как рассказывают в Укргидрометцентре, в течение холодного сезона возможны периоды похолодания продолжительностью от 3 до 10 дней. В настоящее время температура может заметно снижаться.

В то же время невозможно достоверно предусмотреть, когда именно в декабре установится морозная погода и насколько сильным будет похолодание.

На характер зимы повлияют перемещение воздушных масс, атмосферные циклоны и антициклоны. Поэтому периоды оттепелей могут сменяться морозами даже в пределах одной недели.

Выпадет ли снег в декабре 2026 года

Снег в декабре возможен в большинстве регионов Украины. Однако его количество и продолжительность залегания снежного покрова будут зависеть от температуры воздуха. При потеплениях осадки могут выпадать в виде дождя или мокрого снега. Если температура опустится ниже нуля, будет расти вероятность снегопадов и образование снежного покрова.

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По климатическим наблюдениям Укргидрометцентра, в декабре снежный покров обычно образуется в большинстве областей Украины. В то же время, на юге страны он устанавливается не каждый год.

Больше шансов на длительный снежный покров традиционно имеют Карпаты и северо-восточные районы Украины. В южных областях снег чаще тает во время оттепелей.

Однако точного прогноза количества снега в декабре 2026 года для каждого региона пока нет.

Какой обычно бывает погода в Украине в декабре

Погода в декабре существенно отличается в зависимости от региона. В северных и восточных областях обычно холоднее, чем на юге и Закарпатье.

По многолетним климатическим наблюдениям:

В большинстве областей средняя температура декабря составляет от 1 до 5°C мороза.

В Закарпатье и в южных регионах местами преобладает температура от 0 до 2°C тепла.

В Карпатах зима обычно начинается раньше, а снежный покров удерживается дольше.

На юге страны декабрь чаще сопровождается оттепелями и дождями.

Среднее месячное количество осадков в декабре обычно составляет 30–66 мм. На Закарпатье, в Карпатах и отдельных других районах она может быть значительно больше.

Эти показатели характеризуют обычную погоду в декабре по многолетним наблюдениям, а не прогноз на 2026 год.

Что прогнозируют европейские метеорологи на декабрь 2026 года

По данным Европейской службы мониторинга климата Copernicus, декабрь на большей части Европы может быть теплее обычного. Такая тенденция наблюдается и для Украины, хотя точные температурные показатели для отдельных областей пока неизвестны.

Это означает, что в декабре возможны периоды относительно теплой погоды, когда температура будет подниматься выше нуля. Однако они могут чередоваться с похолоданиями и морозами.

Что касается осадков, то европейские метеорологи прогнозируют повышенную вероятность влажной погоды в течение зимнего сезона. Однако, отдельного подтвержденного прогноза количества снега именно на декабрь в Украине эти данные не дают.

Поэтому пока невозможно определить, будет ли декабрь 2026 снежным и сформируется ли устойчивый снежный покров к новогодним праздникам. Это зависит от температуры воздуха и перемещения атмосферных циклонов.

Когда в Украине обычно начинается настоящая зима

Календарная зима начинается 1 декабря, однако метеорологическая может наступить раньше или позже. Метеорологической зимой называют период после устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0°C в сторону понижения.

Как пояснила климатологи Вера Балабух, в зависимости от региона Украины такой переход обычно происходит с первой декады ноября до первой декады декабря. В Карпатах и северо-восточных областях зимние температуры обычно устанавливаются раньше. На юге страны охлаждение может задерживаться.

Однако в последние годы начало метеорологической зимы нередко смещается на более поздние сроки. В частности, по словам климатологии, в предыдущем зимнем сезоне метеорологическая зима в Украине началась преимущественно 13-26 декабря. В Киеве она наступила только 24 декабря.

Когда будет точнее прогноз погоды на декабрь 2026 года

По состоянию на 24 ноября, Украинский гидрометеорологический центр еще не обнародовал на официальном сайте месячный прогноз на декабрь. Более точную оценку среднемесячной температуры и количества осадков можно будет получить после обновления официального прогноза Укргидрометцентра.

В то же время предусмотреть погоду на конкретные даты, в частности, на День святого Николая, Рождество или Новый год, столь заранее невозможно.

Самыми надежными остаются краткосрочные прогнозы на ближайшие 3-5 суток, тогда как прогнозы на более длительный период требуют регулярного уточнения.

По предварительным оценкам, декабрь 2026 года в Украине может быть теплее обычного, однако это не исключает снегопадов, морозов и кратковременных похолоданий.

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