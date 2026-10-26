Какой будет погода в ноябре в Украине: прогноз гидрометцентра на месяц

Прогноз погоды на ноябрь 2026 года / © ТСН.ua

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Ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме, для которого свойственно общее понижение температуры. Однако средняя месячная температура воздуха в Украине будет близка к норме.

Детальнее о том, какой будет погода в последний месяц осени, рассказали в Укргидрометцентре.

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Прогноз на ноябрь 2026 года

По данным Гидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1 — 7° тепла, что близко к норме.

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Месячное количество осадков будет составлять 34-77 мм (а на высокогорье Карпат — 77-100 мм), что составляет 80-120% от нормы.

Общая климатическая характеристика ноября в предыдущие годы

Синоптики напомнили, что обычно средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет 0-4° тепла, на Закарпатье и юге страны местами 5-9°.

Период предзимья обычно наступает после того, как средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки +5 °С.

По данным Укргидрометцентра, на большей части территории Украины этот переход состоится уже в первой декаде ноября. В то же время на северо-востоке страны и в Карпатах осень уступает место предзимью несколько раньше — в конце октября.

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Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Температурные рекорды

Абсолютный минимум температуры составляет 16,0-24,8° мороза, в северной части, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и в горных районах 25,2-31,0°, в Крыму и Одесской области местами 8,4-13,7° мороза.

Абсолютный максимум ноября: 17,7–25,3° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях и в Крыму 25,5–29,7 градусов тепла.

Ранее синоптики предупредили о первых «нулях» и назвали точные даты похолодания.

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