ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
94
Время на прочтение
2 мин

Какой будет погода в ноябре в Украине: прогноз гидрометцентра на месяц

По словам синоптиков, конец осени не готовит аномальных сюрпризов: температура и количество осадков в ноябре будут оставаться в пределах нормы.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Прогноз погоды на ноябрь 2026 года.

Прогноз погоды на ноябрь 2026 года / © ТСН.ua

Ноябрь является переходным месяцем от осени к зиме, для которого свойственно общее понижение температуры. Однако средняя месячная температура воздуха в Украине будет близка к норме.

Детальнее о том, какой будет погода в последний месяц осени, рассказали в Укргидрометцентре.

Прогноз на ноябрь 2026 года

По данным Гидрометцентра, средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1 — 7° тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков будет составлять 34-77 мм (а на высокогорье Карпат — 77-100 мм), что составляет 80-120% от нормы.

Общая климатическая характеристика ноября в предыдущие годы

Синоптики напомнили, что обычно средняя месячная температура воздуха в ноябре составляет 0-4° тепла, на Закарпатье и юге страны местами 5-9°.

Период предзимья обычно наступает после того, как средняя суточная температура воздуха опускается ниже отметки +5 °С.

По данным Укргидрометцентра, на большей части территории Украины этот переход состоится уже в первой декаде ноября. В то же время на северо-востоке страны и в Карпатах осень уступает место предзимью несколько раньше — в конце октября.

Среднее месячное количество осадков составляет 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и Закарпатье 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, на Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Температурные рекорды

Абсолютный минимум температуры составляет 16,0-24,8° мороза, в северной части, Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и в горных районах 25,2-31,0°, в Крыму и Одесской области местами 8,4-13,7° мороза.

Абсолютный максимум ноября: 17,7–25,3° тепла, в Черновицкой, Закарпатской, центральных, Одесской и Николаевской областях и в Крыму 25,5–29,7 градусов тепла.

Ранее синоптики предупредили о первых «нулях» и назвали точные даты похолодания.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie