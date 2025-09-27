Какой будет погода в октябре и когда ожидать заморозки: прогноз на месяц

Октябрь еще порадует теплом / © Pixabay

Реклама

В октябре 2025 года в Украине среднемесячная температура будет несколько выше нормы. На большинстве территорий страны похолодание следует ожидать в третьей декаде.

Об этом говорится в прогнозе «Украинского гидрометеорологического центра».

По данным синоптиков, средняя месячная температура в октябре составит от +7°C до +13°C, что на 1°C выше нормы.

Реклама

Также ожидается 31-77 миллиметров осадков. В Карпатах и горах Крыма чуть больше — 51-101 миллиметров, что в пределах нормы.

В общем, переход средней суточной температуры воздуха через +8°C в сторону снижения происходит в третьей декаде октябре. В северных областях это происходит раньше — во второй декаде.

Ранее синоптикиня сообщила, что в выходные в Украине будет преимущественно тепло, однако ночью ожидается значительное снижение температуры воздуха.