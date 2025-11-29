Какой будет погода в последние дни осени: прогноз на 29-30 ноября

Погодные условия изменятся / © Pixabay

Погода в Украине выходными будет устойчивой и стабильной с температурным фоном выше нормы, но местами возможны ночные морозы.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Суббота, 29 ноября

В субботу, 29 ноября, на территории страны будет преобладать антициклональный характер погоды, существенные осадки не предусматриваются. Ветер западный/северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +2+8 градусов.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2+4, днем +7+9.

Воскресенье, 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, из-за влияния антициклона по всей Украине сохранится без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +3+8 градусов.

В Киеве без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2+4 тепла, днем +5+7.

