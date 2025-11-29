- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой будет погода в последние дни осени: прогноз на 29-30 ноября
В субботу и воскресенье не ожидается осадков, однако температура будет неустойчивой.
Погода в Украине выходными будет устойчивой и стабильной с температурным фоном выше нормы, но местами возможны ночные морозы.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
Суббота, 29 ноября
В субботу, 29 ноября, на территории страны будет преобладать антициклональный характер погоды, существенные осадки не предусматриваются. Ветер западный/северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +2+8 градусов.
В Киеве в субботу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2+4, днем +7+9.
Воскресенье, 30 ноября
В воскресенье, 30 ноября, из-за влияния антициклона по всей Украине сохранится без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха -3+2 градуса, дневная +3+8 градусов.
В Киеве без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +2+4 тепла, днем +5+7.
