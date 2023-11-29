Какой будет погода в последний день осени, 30 ноября: прогноз синоптиков

В четверг, 30 ноября, в Украине почти прекратятся осадки. Только местами будет снег. На дорогах многих областей будет гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет Облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью в северо-восточных областях будет небольшой снег, а днем в Закарпатье и Прикарпатье умеренный мокрый снег. На западе, севере, в центре страны, а также в Харьковской области — гололедица. В Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять 3-8° мороза. Холоднее будет в западных областях — 6-11° мороза. Между тем, в юго-восточной части страны столбики термометров покажут около 0°.

Днем в Украине температура воздуха будет от 3° мороза до 2° тепла. На юге страны синоптики прогнозируют 1-6° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 30 ноября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами обещают небольшой снег, но днем без осадков. На дорогах гололедица. В этой связи объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киевской области температура воздуха ночью будет 3-8° мороза, а днем — от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 4-6° мороза, а днем – около 0°.

Напомним, синоптики сообщали о погоде на декабрь 2023 года. Так, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.

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