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Дата публикации
Категория
Украина
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Какой будет погода в последнюю неделю октября 2026 года: ожидать ли заморозки

Что готовит погода в Украине в конце октября

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Погода в октябре

Погода в октябре

Второй месяц осени подходит к концу, но синоптическая ситуация над страной снова меняет свое направление. Вместо привычного для конца октября пронзительного холода и затяжных мраков, атмосферные фронты готовят украинцам очередную порцию погодных сюрпризов. Синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха проанализировала движение воздушных масс и поделилась подробным прогнозом на последнюю декаду месяца.

Воздушные течения и антициклон: что именно удерживает тепло в Украине

Секрет нынешней теплой погоды заключается в изменении воздушных масс и атмосферного давления. Сейчас в Украину постоянно поступает прогретый воздух с юга и юго-запада. Именно эти южные течения работают как естественный обогреватель, они не дают столбикам термометров опуститься до привычных для конца октября холодных отметок, даже когда на улице пасмурно или сыро.

В ближайшие дни синоптическая карта изменится еще больше. Влажный циклон, бушевавший над Черным морем, окончательно потеряет силу и отступит. Его место займет антициклон — огромная область высокого атмосферного давления, сдвигающаяся с северо-востока.

Обычно антициклоны с севера несут похолодание, но в этот раз Украина окажется в его так называемом «теплом секторе». Благодаря юго-восточному ветру, продолжающему затягивать теплый воздух, этот антициклон не принесет морозов. Напротив, он разгонит дождевые облака, защитит страну от ранних заморозков и подарит больше солнечных и сухих дней.

Какая будет температура в регионах: от прохладных ночей до южного тепла

По данным синоптики Наталии Птухи, в течение последней декады октября дневная температура в большинстве областей будет колебаться в пределах +13…+18 градусов. В Закарпатье и в южных областях воздух будет периодически прогреваться до почти летних +21 градуса.

Ночные показатели также останутся высокими — от +7 до +14 градусов первой половины недели с незначительным снижением всего на несколько отметок в конце месяца. Из-за постоянной облачности и высокой влажности заморозков на почве или в воздухе в этот период не прогнозируется вообще.

Большинство областей Украины перейдет в сухой режим. Кратковременные дожди останутся только на западе страны, а в южных и юго-западных регионах в ночные и утренние часы будут формироваться густые осенние туманы. Возвращение небольших осадков в северные и центральные области возможно только на рубеже последних дней.

Снег отменяется: когда ждать настоящего осеннего похолодания

В Укргидрометцентре отмечают, что в синоптической перспективе до конца октября первый снег Украине не грозит. Исключением традиционно остается только высокогорье Карпат, где зимние осадки в это время абсолютно нормой и уже наблюдались ранее.

Настоящий, но плавный возврат температурных показателей к типичной октябрьской норме состоится ориентировочно 27–28 октября. Похолодание будет мягким и только вернет погоду в обычное осеннее русло.

Каким будет конец октября в столичном регионе

В Киеве и Киевской области будет преобладать сухая, облачная с прояснениями погода. Ночная температура воздуха составит около +9…+11 градусов, а днем термометры будут стабильно показывать +15…+18 градусов. Умеренный юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с не создает дискомфорта, обеспечивая максимально приятную осеннюю атмосферу.

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