Какой будет погода в сентябре: синоптик порадовала прогнозом

Солнца в сентябре будет достаточно, но греть оно будет уже не так, как летом.
Погода в сентябре в Украине будет теплой с температурой воздуха +21+27 градусов в первую неделю месяца, так что прощаться с летней одеждой еще не стоит.
Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.
Синоптик сообщила, что в первую неделю сентября в Украине будут преобладать достаточно комфортные значения температуры.
Прогноз погоды на сентябрь 2023
"Конечно, ночью уже немножко почувствуется это первое осеннее дыхание. (…) Такая более комфортная воздушная масса, не слишком жаркая будет. Ночью 10-15 (градусов тепла – ред.) у нас будет по территории Украины в большинстве областей, а в дневные часы – 21-27 (градусов тепла – ред.)", – рассказала Птуха.
Погода в первой части сентября будет без осадков. Солнца будет достаточно, но будет греть оно уже не так, как летом. Несколько теплее будет на юге – ночью температура воздуха будет достигать +14+19 градусов, а днем – +24+30.
Погода в сентябре будет теплой
Птуха рассказала, что по прогнозам синоптиков, сентябрь 2023 года будет теплым и среднемесячная температура может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.
"Скажем так, прощаться полностью с летней одеждой еще не стоит. Поэтому, как мы видим даже на этой неделе, – достаточно комфортные значения температуры. Это, знаете, как осенью: оно всегда в тенечке еще чувствуешь такую легкую уже прохладу, а на солнце еще по-настоящему жарко. И, соответственно, одеваться надо, конечно, так, чтобы утром что-то накинуть, а днем это можно будет снять", — рассказала синоптик.
К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидается бабье лето, повсюду будет сухо, свежо, но не холодно.
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