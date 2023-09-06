Какой будет погода в сентябре: синоптик порадовала прогнозом

Солнца в сентябре будет достаточно, но греть оно будет уже не так, как летом.

Погода в сентябре в Украине будет теплой с температурой воздуха +21+27 градусов в первую неделю месяца, так что прощаться с летней одеждой еще не стоит.

Об этом рассказала синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.

Синоптик сообщила, что в первую неделю сентября в Украине будут преобладать достаточно комфортные значения температуры.

Прогноз погоды на сентябрь 2023

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"Конечно, ночью уже немножко почувствуется это первое осеннее дыхание. (…) Такая более комфортная воздушная масса, не слишком жаркая будет. Ночью 10-15 (градусов тепла – ред.) у нас будет по территории Украины в большинстве областей, а в дневные часы – 21-27 (градусов тепла – ред.)", – рассказала Птуха.

Погода в первой части сентября будет без осадков. Солнца будет достаточно, но будет греть оно уже не так, как летом. Несколько теплее будет на юге – ночью температура воздуха будет достигать +14+19 градусов, а днем – +24+30.

Погода в сентябре будет теплой

Птуха рассказала, что по прогнозам синоптиков, сентябрь 2023 года будет теплым и среднемесячная температура может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

"Скажем так, прощаться полностью с летней одеждой еще не стоит. Поэтому, как мы видим даже на этой неделе, – достаточно комфортные значения температуры. Это, знаете, как осенью: оно всегда в тенечке еще чувствуешь такую легкую уже прохладу, а на солнце еще по-настоящему жарко. И, соответственно, одеваться надо, конечно, так, чтобы утром что-то накинуть, а днем это можно будет снять", — рассказала синоптик.

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине ожидается бабье лето, повсюду будет сухо, свежо, но не холодно.

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