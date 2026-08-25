Какой будет погода в сентябре в Украине: прогноз гидрометцентра на месяц

Прогноз погоды на сентябрь 2026 г. / © ТСН

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Сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого свойственно общее снижение температуры. Однако средняя месячная температура воздуха в Украине в первый день осени будет близка к норме.

Детальнее о том, какой будет погода в первый месяц осени, рассказали в Укргидрометцентре.

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Прогноз на сентябрь 2026 года

Средняя месячная температура воздуха прогнозируется 11 — 18° градсов, что близко к норме.

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Месячное количество осадков ожидается 37 — 76 мм, в Карпатах 74 — 106 мм, что тоже есть в пределах нормы (80 — 120).

Общая климатическая характеристика сентября в предыдущие годы

Синоптики напомнили, что обычно средняя месячная температура воздуха в сентябре составляет 13-17°, в южной части местами 18-20°, в горных районах 9-15°.

Абсолютный максимум температуры составляет 30,7 — 38,8 °, в горных районах (кроме Черновицкой области) местами 24,3 — 36,0 °;

Абсолютный минимум — 1 — 8,8° мороза, в Херсонской, Запорожской и Черновицкой областях местами 0 — 1° тепла, в Крыму до 5,5° тепла.

Ранее заморозки в воздухе в сентябре были отмечены во второй и третьей декадах; в Карпатах и местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях — в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 37-74 мм, в южной части местами 28-36 мм, во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях 77-108 мм, на высокогорье Карпат — 126-130 мм.

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Раньше мы писали, какой будет погода в Украине до конца этой недели.

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