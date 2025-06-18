Какой будет погода в Украине 18 июня: прогноз синоптиков

Погода в Украине / © Associated Press

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Во вторник, 18 июня, почти всю территорию Украины охватит антициклон, который принесет сухую и преимущественно солнечную погоду без осадков. Лишь на востоке страны возможны кратковременные дожди с грозами — там будет проходить слабый атмосферный фронт.

Об этом сообщил Украинский гидрометцентр

Ночью на большинстве территории Украины температура воздуха составит +11…+16°, на юге будет теплее — до +20°. В Карпатах ночная температура будет колебаться в пределах +5…+10°.

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Днем воздух будет хорошо прогреваться. На западе, юге и в центре ожидается +24…+29°, в северных и восточных областях будет немного прохладнее — +21…+26°. В горных районах Карпат — до +24° тепла.

В Киеве и области погода будет стабильная — переменная облачность, без осадков. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. В столице ночью ожидается около +15°, днем — +24…+26°. В области ночью будет +11…+16°, а днем — +21…+26°.

Прогноз погоды на 18 июня / © Укргидрометцентр

Напомним, с 17 по 22 июня в Украине сохранится жаркая погода. В то же время 20-21 июня ожидается кратковременное снижение температуры, кроме южных областей. Местами пройдут периодические дожди, преимущественно на севере страны.