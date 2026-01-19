- Дата публикации
Какой будет погода в Украине 20 января и когда потепление - прогноз
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ослабнут морозы.
В Украине 20 января ожидается сильный мороз, на дорогах — гололедица, а ветер западный и северо-западный.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
По словам синоптика, в Украине 20 января сохранится морозная погода. Ночью температура опустится до -12…-18°C на севере и западе страны, местами до -20°C. Днем во вторник воздух прогреется до -6…-11°C.
На дорогах следует ожидать гололедицу. Ветер будет западный и северо-западный, небольшой или умеренный. Осадки маловероятны благодаря антициклону.
Диденко рассказала, что в Киеве 20 января прогнозируется морозно и сухо.
Синоптик добавляет, что во второй половине недели ожидается ослабление морозов. В то же время это сочетается с появлением осадков и усилением ветра, что будет создавать некомфортные условия на дорогах, в помещениях и для здоровья населения.
По ее прогнозу, в конце января — начале февраля синоптические карты указывают на возможное возвращение сильных морозов. Наталка Диденко отмечает, что период спокойного антициклона заканчивается, и погода будет более переменчивой, с ветром и осадками.
