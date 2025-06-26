Какой будет погода в Украине 27-29 июня: прогноз синоптика

Погода в Украине / © ТСН

В течение дня 26 июня ожидается +22+26 градусов, южная часть и Закарпатье прогреются до +25+30 градусов. Пятница 27 июня в Украине будет теплой, до умеренной жары на юге и Закарпатье.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По словам Диденко, завтра наконец стихнет ветер, он будет умеренным или слабым. Западные направления.

«Дожди с грозами из-за деятельности атмосферного фронта пройдут в западных областях, местами на севере плюс Винница и Одесщина», — сообщила синоптикини.

На остальной территории Украины будет сухая погода.

«В Киеве 26 июня также ветер угомонится, будет западного направления, умеренный. В течение дня температура воздуха будет колебаться около +24 градусов», — отметила Диденко.

В ближайшие выходные в Украине будут периодические локальные дожди. Температура воздуха невысокая, днем +20+25 градусов, на юге - +25+29 градусов.

Ранее синоптикиня Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигается жара .

Так, с середины следующей недели в Украине ожидается потепление. Температура +30°C повысится в большинстве регионов. Больше всего на юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться еще больше.

По словам Птухи, в некоторых регионах на юге и в центре может наблюдаться дефицит осадков.

"В то же время может повышаться уровень пожарной опасности, поэтому нужно следить за предупреждениями и в этом смысле", - отметила синоптика.