Какой будет погода в Украине 6 августа: где ждать жары и дождей

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В среду, 6 августа, в Украине ожидается резкое усиление жары на юге страны — температура воздуха будет достигать +33…+37 градусов. В восточных областях будет немного прохладнее — +29…+33 градуса, а в центральной части — от +28 до +33, кроме Винницкой области, где прогнозируют +24…+26 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram

Прохладнее всего будет на западе Украины — +21…+25 градусов, а на севере воздух прогреется до +25…+28 градусов.

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Атмосферный фронт принесет грозовые дожди на запад, север страны, а также на Виннитчину, часть Полтавщины и Черкасщины. В остальных регионах сохранится сухая погода.

В Киеве завтра ожидается дождь с грозой, во время которой возможны сильные ливни, шквалистый ветер и даже град — будьте осторожны! Температура воздуха в столице поднимется до +26 градусов.

После прохождения атмосферного фронта в Украине прогнозируется снижение температуры на несколько градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине 5 августа будет сухая и жаркая погода. На большинстве территории стране осадков не предвидится, лишь в Карпатах — небольшой дождь. Кроме того, почти во всей Украине днем столбики термометров покажут 24-29° тепла.