Какой будет погода в Украине 8 августа: прогноз синоптика

Погода / © ТСН

В пятницу, 8 августа, антициклон обусловит сухую солнечную погоду в Украине. Температура воздуха без особых изменений.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Какая будет погода 8 августа

Синоптикиня сообщила, что в течение дня в большинстве областей Украины будет +24+29, на юге и юго-востоке +29+33 градуса.

"В Киеве завтра без осадков. Температура воздуха около +25 градусов", - добавила она.

Ранее стало известно, какова погода в Украине 7 августа. Ожидается жаркая погода, облачно с прояснениями и местами дождь.

По прогнозу "Укргидрометента", через территорию Украины продолжает перемещаться холодный атмосферный фронт. Днем лишь на востоке и юго-востоке страны пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях днем составит +20…25°С. На юге и юго-востоке страны +28…33°С. На остальной территории прогнозируют +22…27°С.

В Киевской области и в столице облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем +22...27°С. В Киеве будет +23…25°С.

При этом синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и Киева.