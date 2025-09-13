Какой будет погода в Украине до 2030 года: прогноз метеоролога

Погода / © Pixabay

В ближайшие пять лет мир ожидает дальнейший рост средних температур и увеличение количества аномально жарких дней.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух в интервью телеканалу "24 Канал«.

По ее словам, согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации, среднегодовая глобальная температура в течение ближайшей пятилетки будет превышать показатели доиндустриальной эпохи минимум на 1,5°C. Это свидетельствует об ускорении климатических изменений и дальнейшем расширении проявлений глобального потепления.

«Первые шесть месяцев 2025 года уже показали исключительную аномалию: каждый месяц вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений, а первое полугодие заняло второе место среди самых жарких, уступив лишь 2024 году», — подчеркнула Балабух.

Она подчеркнула, что даже несмотря на непродолжительные периоды похолоданий, общая тенденция роста температуры сохраняется, что является четким маркером развития глобального потепления.

Что касается погодных условий в Украине, климатолог прогнозирует, что осенью температура будет превышать климатическую норму. В то же время периоды так называемого «бабьего лета» возможны, но их точные даты пока предсказать невозможно.

Оценивая перспективы зимнего сезона, эксперт отметила, что за последние два-три десятилетия зимы в Украине стали значительно короче и теплее. При этом сильные морозы и снегопады будут оставаться и в дальнейшем, однако будут случаться реже, чем раньше.

«Осадки в виде снега в сентябре или октябре — не является аномалией. Это довольно характерное явление, особенно для высокогорных районов Карпат», — уточнила она.

Балабух подытожила, что нынешние изменения климата указывают на необходимость адаптации как на глобальном, так и на национальном уровне, поскольку последствия потепления будут ощущаться во многих сферах жизни.

