Какой будет погода в Украине на День Независимости: прогноз синоптика

Погодные условия изменятся / © Pixabay

Реклама

На День Независимости в Украине, 24 августа, кратковременные дожди возможны в западных областях, местами на севере и в центре, а вот на юге и на востоке — без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха жарой не будет донимать. Температура воздуха на западе +15+19 градусов, на севере и в центре +18+23, на юге и на востоке +23+28 градусов.

Реклама

«В конце августа жара еще себя покажет», — отметила она.

В Киеве на День Независимости ночью, утром и первой половиной дня удержится атмосфера от осадков.

Ранее синоптик предупредил, что с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.