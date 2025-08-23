ТСН в социальных сетях

Украина
177
1 мин

Какой будет погода в Украине на День Независимости: прогноз синоптика

24 августа в Украине будет достаточно прохладно. В ряде областей пройдут дожди.

Анастасия Павленко
Погодные условия изменятся

Погодные условия изменятся / © Pixabay

На День Независимости в Украине, 24 августа, кратковременные дожди возможны в западных областях, местами на севере и в центре, а вот на юге и на востоке — без осадков.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха жарой не будет донимать. Температура воздуха на западе +15+19 градусов, на севере и в центре +18+23, на юге и на востоке +23+28 градусов.

«В конце августа жара еще себя покажет», — отметила она.

В Киеве на День Независимости ночью, утром и первой половиной дня удержится атмосфера от осадков.

Ранее синоптик предупредил, что с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.

