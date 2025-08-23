- Дата публикации
Какой будет погода в Украине на День Независимости: прогноз синоптика
24 августа в Украине будет достаточно прохладно. В ряде областей пройдут дожди.
На День Независимости в Украине, 24 августа, кратковременные дожди возможны в западных областях, местами на севере и в центре, а вот на юге и на востоке — без осадков.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха жарой не будет донимать. Температура воздуха на западе +15+19 градусов, на севере и в центре +18+23, на юге и на востоке +23+28 градусов.
«В конце августа жара еще себя покажет», — отметила она.
В Киеве на День Независимости ночью, утром и первой половиной дня удержится атмосфера от осадков.
Ранее синоптик предупредил, что с 25 августа в Украине начнется период осенней прохлады. Мощный антициклон с центром над Беларусью и западными областями Украины приведет к высокому атмосферному давлению и стабильной погоде.