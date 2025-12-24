Какой будет погода в Украине на Рождество: прогноз синоптика

Погода в Украине / © ТСН

В Украине сегодня и завтра сохранится преимущественно сухая, но морозная погода. Осадков пока не ожидается, однако в дальнейшем ситуация изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Какая будет погода на Сочельник и Рождество

По ее прогнозу, на сочельник и Рождество температура воздуха в Украине будет составлять от -2 до -7 градусов днем и от -5 до -12 градусов ночью.

«Осадков не будет пока, снег придет уже 26 декабря. Да еще с сильным ветром», — предупредила экспертка.

Снег и постепенное потепление ожидаются после Рождества. Вместе с осадками прогнозируется усиление ветра, что может осложнить погодные условия.

Прогноз для Киева

Аналогичная ситуация будет складываться и в столице. Сочельник и Рождество в Киеве будут морозными и сухими, а уже с 26 декабря ожидается потепление и снег.

