Какой будет погода в Украине на Рождество: прогноз синоптика
Смена погоды ожидается уже в конце недели.
В Украине сегодня и завтра сохранится преимущественно сухая, но морозная погода. Осадков пока не ожидается, однако в дальнейшем ситуация изменится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Какая будет погода на Сочельник и Рождество
По ее прогнозу, на сочельник и Рождество температура воздуха в Украине будет составлять от -2 до -7 градусов днем и от -5 до -12 градусов ночью.
«Осадков не будет пока, снег придет уже 26 декабря. Да еще с сильным ветром», — предупредила экспертка.
Снег и постепенное потепление ожидаются после Рождества. Вместе с осадками прогнозируется усиление ветра, что может осложнить погодные условия.
Прогноз для Киева
Аналогичная ситуация будет складываться и в столице. Сочельник и Рождество в Киеве будут морозными и сухими, а уже с 26 декабря ожидается потепление и снег.
