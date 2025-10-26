Какой будет погода в Украине на следующей неделе: прогноз

Осень / © Pixabay

В течение следующих нескольких дней погода будет иметь переменчивый характер, однако температурные показатели в целом будут достаточно комфортными и будут соответствовать климатической норме.

Из-за влияния атмосферных фронтов и циклонов по всей стране ожидаются осадки в виде дождей, которые порой могут быть значительными. Лишь ближе ко второй половине недели и на выходных метеорологическая ситуация постепенно стабилизируется.

Понедельник, 27 октября: На большей части территории Украины прогнозируется неустойчивая погода, обусловленная активностью атмосферных фронтов и циклона. Пройдут дожди, на Левобережье днем ожидаются существенные осадки, на юге не исключены отдельные грозы. Местами возможно появление тумана. Ветер изменится с юго-восточного на юго-западный, его скорость составит 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха ожидается в диапазоне от +6 °С до +12 °С, дневная — от +8 °С до +13 °С. На крайнем юге и в Крыму днем будет теплее: +13 °С…+18 °С.

Вторник, 28 октября: Ночью небольшие, местами умеренные дожди пройдут в восточных и южных областях, днем они охватят большинство регионов Украины. В Карпатах осадки преимущественно будут в виде снега. Ночная температура воздуха составит +2 °С…+8 °С, на крайнем юго-востоке +7 °С…+11 °С; днем +8 °С…+13 °С, в Приазовье и Крыму +15 °С…+18 °С. В Карпатах ночью температура опустится до 0 °С…-5 °С, днем составит -2 °С…+3 °С.

Среда, 29 октября: Ночью дожди ожидаются в восточных и южных областях, а днем — в северных и западных регионах. На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Ветер западного направления, 7 — 12 м/с, на западе местами порывы будут достигать 15 — 20 м/с. Ночная температура воздуха прогнозируется в пределах +2 °С…+8 °С, дневная +7 °С…+12 °С.

Четверг, 30 октября: Небольшие дожди пройдут на востоке и севере Украины, в других областях существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер западный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха будет колебаться от +2 °С до +8 °С, днем +10 °С…+15 °С, на юге и Прикарпатье местами до +16 °С…+17 °С.

Пятница, 31 октября: По всей Украине ожидается теплая, преимущественно без осадков погода, лишь в западных областях днем прогнозируются небольшие дожди. Ночью и утром местами возможно образование тумана. Ветер ночью будет переменных направлений, 3 — 8 м/с, днем юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха ожидается в диапазоне +2 °С…+8 °С, дневная +10 °С…+15 °С, на крайнем юге местами до +16 °С…+17 °С.

Суббота, 1 ноября: Дожди пройдут в западных областях, днем осадки также распространятся на северные регионы страны. На остальной территории Украины сохранится сухая и теплая погода. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с. Ночная температура воздуха ожидается в пределах +5 °С…+11 °С, дневная +9 °С…+14 °С, на юге и Прикарпатье местами +15 °С…+17 °С.

Воскресенье, 2 ноября: Небольшие дожди пройдут в северных и центральных областях Украины, на остальной территории осадков преимущественно не будет. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с, в западных областях переменных направлений, 3 — 8 м/с. Ночная температура воздуха предполагается +4 °С…+10 °С, дневная +8 °С…+13 °С, в южных и западных областях +12 °С…+17 °С.

