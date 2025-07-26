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Какой будет погода в Украине: прогноз на 26 июля (карта)
Облачно с прояснениями будет в субботу, но не везде. Отдельные регионы ждет жаркий день.
Прогноз погоды в Украине на 26 июля переменчивый. Кое-где — жара, а в некоторых регионах — осадки и грозы.
Об этом пишет Украинский гидрометеорологический центр.
«Облачно с прояснениями», — говорится в сообщении.
В Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточной части, ночью местами и в Киевской и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы; в северо-восточной части местами град и шквалы 15-20 м/с.
«Ветер переменных направлений, 3-8 м/с», — говорят синоптики.
Температура ночью 15-20°С, на юге до 24°С; днем в западных и северных областях 24-29°С, в центральных, восточных и Закарпатской областях 28-33°С.
А вот в южной части будет сильная жара — до 35-36°С.
Напомним, что август в Украине будет аномально жарким и засушливым. А вот конец июля, особенно на западе и севере, обещает прохладу.
На востоке и юге — жарко. Такую погоду обещают синоптики украинцам в ближайшие выходные — 26-27 июля.