Какой будет погода в Украине в начале июля 2025 года: синоптики озадачили прогнозом

Прогноз погоды в Украине на следующую неделю

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Недельный прогноз погоды для Украины: с 30 июня по 6 июля 2025 свидетельствует, что в начале недели украинцев ожидает относительно прохладная и нестабильная погода, однако ближе к выходным температурные показатели будут резко расти — страну накроет летняя аномальная жара.

Об этом говорится в meteoprog.

С понедельника атмосферные условия будут оставаться в целом благоприятными: средние температуры будут колебаться в пределах климатической нормы, а осадки будут непродолжительными и локальными. +35…+38 °С.

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30 июня, понедельник

В ночные часы местами возможен кратковременный дождь. Днем осадки охватят северные, центральные области и Крым. Ожидаются грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Температура: ночью +13… +19 °С, днем +21… +26 °С, в южных регионах — до +31 °С. В северных областях прохладнее — ночью +10…+15°С, днем +19…+24°С.

1 июля, вторник

Ожидается преимущественно сухая погода. Лишь на северо-востоке возможны слабые осадки. Ветер северо-западного направления, 7–12 м/с, в северных и восточных регионах порывы до 20 м/с. Ночная температура +9…+16 °С, дневная — +18…+24 °С, на юге и Закарпатье — до +30 °С.

2 июля, среда

Большинство территории без осадков, однако в северных и восточных областях возможны локальные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, на западе переменный, 3–8 м/с. Ночная температура +9… +16 °С, днем — +22… +27 °С, в южных и западных регионах — до +31 °С.

3 июля, четверг

Воздействие антициклона обеспечит сухую и солнечную погоду по всей стране. Ветер переменных направлений, на Левобережье северо-западный, 5-10 м/с. Ночью +12…+18 °С, днем +27…+32 °С, на юге и Закарпатье — до +35 °С.

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4 июля, пятница

Облачно без осадков. Ветер переменного направления, 3-8 м/с. Температура ночью +16…+21 °С, днем +28…+33 °С, в центре и на юге — до +37 °С.

5 июля, суббота

В ночные часы в западных и северных областях возможны грозовые ливни. Днем местные осадки распространятся на центральную часть страны, возможны град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью +12…+17 °С на западе и севере, +17…+22 °С — на остальной территории. Днем температура будет колебаться от +20…+25 °С на севере и западе до +30…+38 °С на юге.

6 июля, воскресенье

Кратковременные грозовые дожди возможны в центральных и южных регионах, на остальной территории — сухо. Ветер северный или северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью +12…+18 °С, днем +22…+27 °С, на юго-востоке — до +35 °С.

Напомним, как уже говорилось ранее, в понедельник, 30 июня, в Украине ожидается неустойчивая погода — местами кратковременные дожди и грозы, хотя часть регионов останется сухой.

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