Какой будет погода в Украине в ноябре: прогноз метеорологов

Погода в ноябре

Реклама

Последний месяц осени в Украине принесет постепенное похолодание, однако погодные условия будут оставаться достаточно комфортными для этого времени года. По прогнозу главной научной сотрудницы Украинского гидрометеорологического института, профессора Вазиры Мартазиновой, ноябрь окажется теплее климатической нормы и не принесет экстремальных морозов.

Какая будет температура в Украине в ноябре

Несмотря на постепенное осеннее похолодание, средние показатели температуры воздуха будут оставаться в пределах многолетних значений и не опустятся ниже климатической нормы. Погодные условия в целом ожидаются достаточно комфортными для этого времени года.

Реклама

В дневные часы большинство регионов Украины будут находиться в условиях умеренного тепла, ведь столбики термометров будут держаться около отметки +10 °C. Показатели температуры ночью будут периодически опускаться ниже нуля, из-за чего в отдельные дни возможно снижение температуры и первые заморозки до -5 °C.

Реклама

Общий характер погоды будет оставаться относительно мягким в течение месяца. Хотя отдельные дни и могут показаться холодными, длительных и суровых морозов в этот период не прогнозируется.

Чего ждать от осадков и выпадет ли первый снег

В последний осенний месяц интенсивность и характер осадков будут оставаться умеренными. Синоптики подчеркивают, что сильных продолжительных ливней или затяжной непогоды в этот период ожидать не стоит.

Основным видом осадков будут оставаться небольшие дожди, которые будут выпадать периодически и регулярно чередоваться с сухой и относительно сухой погодой. Полноценного зимнего покрова ноябрь не принесет. Формирование первого мокрого снега с дождем возможно только в конце месяца, однако такие осадки будут носить кратковременный характер и не задержатся на земле надолго.

Какая будет погода зимой

По предварительным оценкам Climate Impact Company, тенденция к мягким погодным условиям сохранится и зимой. Ожидается, что предстоящая зима будет теплее климатической нормы с необычно высокими температурами, в частности в декабре. На это влияет сохранение тепловых аномалий в Средиземном море и акваториях у западного побережья Европы, которые сформировались еще летом.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров