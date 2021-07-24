Какой будет погода в воскресенье и понедельник: прогноз на 25 и 26 июля

Какой будет погода в воскресенье и понедельник: прогноз на 25 и 26 июля

Осадков в Украине не ожидается.

В воскресенье и понедельник, 25 и 26 июля, территория Украины будет находиться в поле повышенного давления, то есть погоду будет формировать антициклон. Будет солнечно, без осадков, со слабым ветром.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура ночью 11-17 градусов, на побережье морей до 20 градусов. Днем 24-30 градусов. А в понедельник в южной части до 33 градусов.

В Киеве в ближайшие два дня будет без осадков, солнечно. Температура ночью 14-16 градусов, днем 26-28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля 2021 года / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 26 июля 2021 года / Укргидрометцентр

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