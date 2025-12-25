- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 264
- Время на прочтение
- 1 мин
Какой будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра
Количество осадков в первый месяц нового года не будет превышать норму.
В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что в январе 2026 года средняя месячная температура будет ниже нормы.
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
«Средняя месячная температура ожидается 1 — 7° мороза, что на 1,5° ниже нормы», — сообщают украинские синоптики.
Что касается осадков, то в первый месяц нового года их количество не будет превышать норму.
«Месячное количество осадков ожидается 28 — 79 мм, что в пределах нормы (80 — 100%)», — сообщили в Укргидрометцентре.
Украинские синоптики напомнили, что в Украине средняя месячная температура воздуха в январе составляет 0 — 6° мороза, а в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине ожидается потепление. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.