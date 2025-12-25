ТСН в социальных сетях

Какой будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра

Количество осадков в первый месяц нового года не будет превышать норму.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Погода в январе

Погода в январе / © ТСН.ua

В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют, что в январе 2026 года средняя месячная температура будет ниже нормы.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

«Средняя месячная температура ожидается 1 — 7° мороза, что на 1,5° ниже нормы», — сообщают украинские синоптики.

Что касается осадков, то в первый месяц нового года их количество не будет превышать норму.

«Месячное количество осадков ожидается 28 — 79 мм, что в пределах нормы (80 — 100%)», — сообщили в Укргидрометцентре.

Украинские синоптики напомнили, что в Украине средняя месячная температура воздуха в январе составляет 0 — 6° мороза, а в Крыму от 1° мороза до 4° тепла.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине ожидается потепление. В то же время будут метели, а на дорогах — гололедица.

