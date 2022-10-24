Какой будет последняя неделя месяца: прогноз погоды в Украине на 24-30 октября

Погода будет достаточно влажной и облачной в начале и солнечной ближе к выходным.

Неделя, 24-30 октября, в Украине будет преимущественно теплой и вначале богатой на дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, температура воздуха 24 октября днем будет составлять 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье, в Одесской и Николаевской областях 17-19°.

25-26 октября ночью в западной части, днем на Украине, кроме восточных областей и Крыма, ожидается дождь. Ветер южный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 11-16°, в южной части 16-21°. С 27 октября дождей в Украине станет меньше, а солнца станет больше. Температура в стране установится в пределах 12-17°, только на крайнем востоке будет в пределах 11°.

На выходных, 29-30 октября, станет немного прохладнее. Так, к концу недели в центре, на востоке и севере температура прогреется только до 11-13°, на юге до 13-14° и только на западе Украины будет до 15-16° тепла.

В Киеве 24 октября будет сухо и днем до 13-15° тепла. 25-26 октября в столице будут идти дожди. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 13-15°. 27-29 октября в Киеве обещают облачную, но сухую и довольно теплую погоду, 30 октября снова пойдет дождь и станет свежее. Температура в эти дни будет колебаться от 5-8° тепла ночью до 13-16° днем.

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Как ранее сообщил народный синоптик Стас Щедрин, на этой неделе в Украину снова вернется теплая погода, которая задержится по меньшей мере до конца октября.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк относительно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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