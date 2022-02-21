Какой будет последняя неделя зимы: прогноз погоды в Украине на 21-27 февраля

Какой будет последняя неделя зимы: прогноз погоды в Украине на 21-27 февраля

Небольшие морозы еще будут держаться, но ночью.

Последняя неделя зимы, 21-27 февраля, в Украине будет преимущественно с плюсовыми температурами, ожидаются также и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в стране без существенных осадков, лишь днем в западной части ожидается небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 20-25 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, в Украине, кроме севера и востока, местами 10-13° тепла, в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

22 февраля в Карпатском регионе ожидается небольшой мокрый снег, днем и южной части, центральных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла, на юге страны до 12°, в Карпатах ночью и днем 0-6° мороза. В среду, 23 февраля, в южной части, ночью и в центральных и северных областях, днем и в восточной части и западных областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-6° тепла, на юге и востоке страны до 9°, в Карпатах ночью и днем 4-10° мороза.

24-25 февраля в восточной, южной части и западных областях ожидается небольшой снег, днем небольшой дождь. Температура ночью 0-6° мороза, днем 0-6° тепла, в южной части до 9°. На выходных, 26-27 февраля, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь в восточной части небольшой снег. Температура ночью 0-6° мороза, в южной части около 0°, днем 0-6° тепла, в южной части до 9°.

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В Киеве 21 февраля также будет сухо. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8°. 22 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 2-4°, днем 6-8° тепла. 23 февраля ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

24-25 февраля в столице будет сухо, температура ночью 0-1° мороза, днем до 7° тепла. На выходных, 26-27 февраля, в Киеве осадки также не ожидаются, температура ночью около 1° мороза, днем 5-7° тепла.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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