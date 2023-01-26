Какой будет ситуация со светом в Киеве и на Днепропетровщине 26 января: ответ YASNO

По словам гендиректора YASNO, Днепропетровская область сейчас находится в сложном положении с электроснабжением.

В YASNO сообщили, какие ограничения электроснабжения будут действовать в четверг, 26 января.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Киев

В Киеве завтра будет обеспечено 61% потребности города в электроэнергии. Ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт в ночь.

Днепропетровская область

Также Коваленко обратил внимание на Днепропетровскую область, которая, по его словам, находится в сложном положении с электроснабжением.

"Ограничения, которые будут действовать в Днепропетровской области, еще ожидаем. В течение недели "Укрэнерго" устанавливает дневные лимиты для нее на уровне 1180 МВт, при том что ориентировочное потребление — 2200 МВт. И из этих 1180 МВт только около 15% уходит на потребности населения и малого бизнеса", – отметил он.

Отметим, операционный холдинг D.Solutions (известный под брендом Yasno) входит в Группу ДТЭК и поставляет украинцам электроэнергию.

Напомним, что в Украине из-за похолодания снова увеличивается потребление электроэнергии. Производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление.

Премьер Денис Шмигаль предупредил, что еще "рано расслабляться", хотя и Украина "достойно прошла половину зимы".

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