Какой будет следующая цель россиян после атак на мосты Киева: командир «Ахиллеса» объяснил

Юрий Федоренко

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Российские оккупанты систематически бьют по мостам через Днепр в Киеве, руководствуясь устаревшими советскими тактиками ведения войны.

Об этом командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко сказал в интервью для «Фабрики новостей».

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Удары по Киеву: зачем россияне разрушают мосты

По словам Федоренко, логистика является основной «кровью войны», а река Днепр — ключевым природным ресурсом, обеспечивающим снабжение фронтом. Именно поэтому российские оккупанты перешли к систематическим ударам по мостам в Киеве.

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«Тот ресурс, который мы получаем, в том числе военный, с запада на восток, движется через реку Днепр. В результате противник сейчас выполняет эту часть задачи», — отметил Федоренко.

По словам командира «Ахиллеса», россияне гарантированно продолжат атаковать киевские переправы.

Россияне воюют по советским сценариям

По оценке Федоренко, российские оккупанты руководствуются старыми представлениями о ведении войны. Они используют советские методички, а также ориентируются на пример операции «Буря в пустыне», проводимой США и их союзниками в 1991 году против Ирака. Тогда США и их союзники уничтожили иракскую систему снабжения, разрушая мосты, железные дороги и дороги, чтобы отрезать армию Саддама Хусейна от тыла.

Однако с тех пор многое изменилось, отмечает военный, в частности, в инженерном плане. Существенно улучшились технологические возможности для развертывания инженерных сооружений, позволяющих преодолевать водные преграды типа Днепра.

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«Поэтому, если противник положит мост, тот или иной, — будет приведена переправа. И это касается не только Киева. Да, это дополнительные расходы, и об этом мы тоже должны говорить. Но Украина выйдет из этой ситуации», — убежден Федоренко.

Террор против Киева: почему россияне бьют по граждански

Кроме ударов по мостам, российские оккупанты сосредоточились на терроре против мирного населения столицы. По словам Федоренко, Киев является интеллектуальным, производственным и деловым центром государства — местом принятия ключевых решений.

Военный сравнил столицу с человеческим сердцем:

«Если сердце здорово и качает хорошо, то кровь доходит до всего организма. У нас не терпят руки, ноги, нет головокружений. Если сердце болезненное, то, соответственно, у нас начинаются проблемы со здоровьем. Точно так же и во всем государстве начинается ряд проблем, непосредственно влияющих на фронт», — добавил Федоренко.

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Командир «Ахиллеса» объяснил, зачем оккупанты совершают хаотические удары по жилым домам, роддомам, школам, лицеям и другим объектам, где могут находиться гражданские.

«Это делается для того, чтобы заставить киевлян выезжать из города, а также работающих находится в городе, искать безопасность и судьбу за пределами нашего государства или за пределами города Киева», — сказал Федоренко.

Кроме того, по его словам, это оказывает политическое влияние. В информационном плане Россия пытается ослабить доверие к действующим властям Украины.

Война России против Украины: следующая цель — здания, где принимают решения

Федоренко не исключает, что в обозримой перспективе российские оккупанты начнут наносить удары по зданиям, где принимаются ключевые решения в Украине.

«Российская Федерация пытается комбинировать советские подходы к ведению боевых действий и принимать тот опыт, который есть у западных стран. В частности, они гарантированно изучали производимые Соединенными Штатами операции, а также объединенными союзниками», — сказал военный.

«Это, начиная от лидера государства, от президента Украины, и дальше пошли те люди, которые в государстве принимают ключевые решения и, в частности, принимают ключевые решения войск. По всем этим людям даже объявлены суммы вознаграждения от Российской Федерации фактически за ликвидацию», — подчеркнул Федоренко.

Он убежден, что россияне понимают: в военном плане не могут нанести прицельный точный удар, потому что неоднократно пытались, в частности, во время собрания командиров линии дронов.

«Я думаю, что это только вопрос времени, и они начнут выполнять подобные задачи в обозримой перспективе. Они двигаются по методике. Это усматривается», — отметил командир 429 бригады беспилотных систем «Ахиллес».

Напомним, в течение последних дней россияне совершили целенаправленную серию атак беспилотниками по мостам через Днепр в Киеве. В частности, 4 октября оккупанты попали в дорожное полотно Северного моста.

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