Какой будет украинская армия после окончания войны: детали от Шмыгаля
Как будет выглядеть украинская армия — важный аспект договоренностей с партнерами по совместному финансированию ВС после завершения войны.
Россия будет всегда оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Поэтому лучшей гарантией безопасности являются сильные ВСУ, оснащенные лучшей техникой, хорошо обученные и хорошо финансируемые.
Об этом сказал министр обороны Денис Шмыгаль.
Какой должна быть украинская армия после войны
контрактной, профессиональной;
ВСУ не будут резко уменьшены.
«Это будет очень плановый и просчитанный процесс, и он будет не быстрым, а плавным. Будет ли это миллион? Будет ли это 800 тысяч? Мы сейчас считаем и советуемся с партнерами, какой контингент украинских вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг НАТО», - отметил Денис Шмыгаль.
Он подчеркнул, что это важный аспект договоренностей по совместному финансированию ВС после завершения войны, потому что они должны оставаться значительным элементом гарантий безопасности Украины и ее партнеров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины должна быть контрактная армия.
По словам Зеленского, тема финансирования украинской армии и развитие системы контрактов в Силах обороны обсуждались на недавнем заседании Ставки.
При этом украинский лидер подчеркнул, что переход к контрактной службе в украинской армии должен происходить уже сейчас.
Ранее, рассказывая о заседании Ставки, президент Зеленский отметил приоритет контрактной армии, но добавил, что «при любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности».