Какой будет украинская армия после окончания войны: детали от Шмыгаля

Министр обороны Украины Денис Шмигаль / © скриншот с видео

Реклама

Россия будет всегда оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Поэтому лучшей гарантией безопасности являются сильные ВСУ, оснащенные лучшей техникой, хорошо обученные и хорошо финансируемые.

Об этом сказал министр обороны Денис Шмыгаль.

Какой должна быть украинская армия после войны

контрактной, профессиональной;

ВСУ не будут резко уменьшены.

«Это будет очень плановый и просчитанный процесс, и он будет не быстрым, а плавным. Будет ли это миллион? Будет ли это 800 тысяч? Мы сейчас считаем и советуемся с партнерами, какой контингент украинских вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг НАТО», - отметил Денис Шмыгаль.

Реклама

Он подчеркнул, что это важный аспект договоренностей по совместному финансированию ВС после завершения войны, потому что они должны оставаться значительным элементом гарантий безопасности Украины и ее партнеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины должна быть контрактная армия.

По словам Зеленского, тема финансирования украинской армии и развитие системы контрактов в Силах обороны обсуждались на недавнем заседании Ставки.

При этом украинский лидер подчеркнул, что переход к контрактной службе в украинской армии должен происходить уже сейчас.

Реклама

Ранее, рассказывая о заседании Ставки, президент Зеленский отметил приоритет контрактной армии, но добавил, что «при любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности».