Какой будет в Украине курс гривни и что влияет на национальную валюту: детали

В Украине на курс гривны влияют многие факторы. Однако ситуация находится под контролем НБУ.

Об этом сообщил экономист и член совета НБУ Василий Фурман.

По его словам, в мае на курс гривны и ослабление национальной валюты повлияла активизация бюджетных расходов. Некоторые эксперты в это время прогнозируют, что курс будет на уровне 40-41 гривны за доллар. Однако Нацбанк таких прогнозов не дает.

Кроме того, на курс влияет уменьшение поступления валюты от экспортеров агропромышленного комплекса на фоне истощения урожаев в прошлом году; либерализация на денежном рынке; сезонность – в отдельные периоды гривна усиливается, в другие – ослабляется.

"Может ли быть в Украине усиление гривны? Может, но мы должны не забывать, что сейчас есть война и большой разбаланс валютного рынка, который Нацбанк покрывает своими интервенциями. Будет ли "гривнепад"? Нет, не будет, потому что ситуация на валютном рынке полностью под контролем Национального банка. Будет ли банковская система в Украине устойчивой? Конечно, будет", – подчеркнул экономист.

Он также добавил, что национальной валюте "очень важно доверять". В частности, когда покупают военные облигации и таким образом финансируют нашу победу, потому что эти средства идут на финансирование военно-промышленного комплекса. В то время как внешняя финансовая помощь тратится больше на гуманитарные цели и восстановление.

"Ситуация под полным контролем Национального банка. Инфляция также, она невелика сегодня – 3,9%", – подчеркнул Василий Фурман.

Напомним, что в Украине с июня выросли цены на электроэнергию, граждан также предупредили о долговременных отключениях света. В ближайшее время возрастут цены и на горючее, прогнозируется повышение налогов.

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