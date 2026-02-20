Какой будет весна этого года — прогноз синоптика

На очереди – весна / © pixabay.com

В марте 2026 погода в Украине обещает быть типичной для весеннего перехода, а именно со значительным потеплением по сравнению с зимними температурными нормами, но с характерной изменчивостью.

Глава Черкасского областного центра по гидрометрологии Виталий Постригань рассказал изданию «Телеграф», которой будет весна 2026 года.

Синоптик объяснил, что метеорологическая весна начинается со стойкого перехода среднесуточной температуры через 0° в сторону повышения. Однако атмосферная циркуляция может сместить эти термины, поэтому весны бывают ранние или поздние.

«Ранние весны обычно бывают затяжными и обманчивыми. Для них характерен неоднократный возврат холодов. Поздние весны, напротив, бывают дружными и теплыми во второй половине, без угрозы поздних заморозков», — сказал он.

По данным синоптика, в апреле и мае возможны засушливые условия. Полевые работы могут задержаться до конца апреля. Весенний половодье может быть выраженным, с максимумом во второй половине марта.

Самые надежные сезонные прогнозы для Европы и Украины формируются на основе моделей Европейского центра среднесрочных прогнозов (ECMWF) и сервиса Copernicus Climate Change Service (C3S).

Согласно последним сезонным прогнозам ECMWF, март 2026 года, вероятно, будет теплее многолетних климатических норм для большинства Европы, включая Украину.

Это не значит, что будет «лето в марте», но дневные температуры будут чаще оставаться в плюсовой зоне, а ночные заморозки будут постепенно реже.

Согласно карте температурных аномалий среднесрочных прогнозов Европы, наибольшее отклонение от нормы с 2 по 9 марта ожидается в южных, центральных и восточных областях Украины.