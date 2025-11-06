- Дата публикации
Какой будет зима 2025-2026 в Украине: синоптикиня удивила прогнозом
Синоптики предупреждают, что зима 2025-2026 года будет непредсказуемой: частые циклоны, налипание снега и переменная температура создадут сложные условия по всей Украине.
Этой зимой украинцам следует ожидать неустойчивой погоды с частыми осадками, мокрым снегом и гололедицей.
Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.
По словам эксперта, в холодный период года будут наблюдаться все типичные зимние явления — дожди, туманы, налипание мокрого снега и гололедица. Их количество будет больше, чем в предыдущие годы.
Это связано с тем, что температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться вокруг нуля, а из Атлантики будет поступать влажный воздух.
Когда ждать сильных снегопадов
Балабух отметила, что при поступлении арктических воздушных масс в район Средиземноморья могут формироваться мощные южные циклоны. Они принесут в Украину сильные снегопады, метели, ветер и гололед. Такие явления наиболее вероятны в феврале.
Метеорологиня пояснила, что умеренно теплая зима будет способствовать озимым культурам — они лучше перезимовывают и не вымерзают. Однако аномально высокая температура может привести к преждевременному росту растений и их ослаблению морозов.
Отсутствие снежного покрова опасно только в случае сильных морозов — тогда рискуют пострадать как озимые, так и теплолюбивые культуры.
Балабух отметила, что прогноз на зиму 2025-2026 года имеет более низкую точность, чем обычно из-за влияния нескольких климатических процессов — в частности Ла-Ниньо и квазидвухлетнего колебания стратосферных ветров.
По ее словам, эти факторы могут изменять погодные условия, поэтому прогноз будет постоянно уточняться.
