Какой будет зима 2025-2026 в Украине: синоптикиня удивила прогнозом

Погода в Украине зимой / © Pixabay

Этой зимой украинцам следует ожидать неустойчивой погоды с частыми осадками, мокрым снегом и гололедицей.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По словам эксперта, в холодный период года будут наблюдаться все типичные зимние явления — дожди, туманы, налипание мокрого снега и гололедица. Их количество будет больше, чем в предыдущие годы.

Это связано с тем, что температура воздуха на большей части территории страны будет колебаться вокруг нуля, а из Атлантики будет поступать влажный воздух.

Когда ждать сильных снегопадов

Балабух отметила, что при поступлении арктических воздушных масс в район Средиземноморья могут формироваться мощные южные циклоны. Они принесут в Украину сильные снегопады, метели, ветер и гололед. Такие явления наиболее вероятны в феврале.

Метеорологиня пояснила, что умеренно теплая зима будет способствовать озимым культурам — они лучше перезимовывают и не вымерзают. Однако аномально высокая температура может привести к преждевременному росту растений и их ослаблению морозов.

Отсутствие снежного покрова опасно только в случае сильных морозов — тогда рискуют пострадать как озимые, так и теплолюбивые культуры.

Балабух отметила, что прогноз на зиму 2025-2026 года имеет более низкую точность, чем обычно из-за влияния нескольких климатических процессов — в частности Ла-Ниньо и квазидвухлетнего колебания стратосферных ветров.

По ее словам, эти факторы могут изменять погодные условия, поэтому прогноз будет постоянно уточняться.

