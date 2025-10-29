Какой будет зима и погода на Новый год: метеоролог удивила прогнозом

Зима / © unsplash.com

Зима 2026 в Украине может быть рекордно холодной и непредсказуемой. По словам заслуженной метеорологины Украины, доктора физико-математических наук Вазиры Мартазиновой, причиной этого является высокая активность арктического центра, занимающего в этом году значительно большую территорию.

Об этом она рассказала интервью Главреду.

Прогноз на декабрь и Новый год 2026

«К нам идет активный циклон. Почему активен циклон? Потому что в этом году арктический центр сам по себе очень активен. И он занимает куда большую территорию. Поэтому в этом году климат прохладный на нашей территории, хотя в сентябре 2025 года глобальное потепление было самым высоким. На территории Украины это был предел в 1 градус выше нормы», — отметила метеорологиня.

В декабре ожидается много интенсивных осадков, особенно с 11 по 13 декабря. Это будет преимущественно мокрый снег. По прогнозу эксперта, к концу второй декады месяца следует ожидать похолодания: ночью -6…-7°C, днем — +3…+5°C. В преддверии Нового года температура снизится, возможен мокрый снег.

«Но температура будет днем до +5 градусов. Сильных морозов на Новый год не стоит ждать, но и теплой зимы, которую мы уже видели, тоже не стоит ждать. Морозы будут как в обычную и привычную зиму для Украины. Но не будет такого, что мы целый месяц будем замерзать», — отметила метерелогиня.

Прогноз на январь

Январь будет разным. Ближе к концу месяца ожидаются сильные морозы. Ночная температура может опуститься до -10…-12°C, дневная будет около -5°C.

«Ближе к концу месяца следует ожидать сильных морозов. Ночью температура может составлять от -10 до -12 градусов. Днем будет морозно, до — 5. Пока такой прогноз я вижу», — отметила

Важно для агросектора: метеорологиня предупредила, что перед самым похолоданием обычно не бывает снега, и если резкое снижение температуры ложится на открытую почву в центре зимы, это может нанести ущерб сельскому хозяйству.

Напомним, уже в ближайшие дни в Украину придет потепление. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +20°C.

