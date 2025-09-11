Какой будет зима: климатолог ошеломила прогнозом

Зима / © ТСН

В последние годы украинская зима становится все теплее и малоснежнее. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пояснила, что этот процесс закономерен и будет продолжаться и дальше, особенно усилившись во второй половине 21 века.

Об этом она рассказала в интервью 24 каналу.

Какая будет зима?

По словам метеорологины, зима уже сейчас напоминает весну или осень, ведь температура воздуха часто колеблется около нуля градусов и устойчивый снежный покров не образуется. Однако это не означает, что сильные морозы и снегопады полностью исчезнут.

«Мы расположены в умеренном климатическом поясе, поэтому дыхание Арктики будем чувствовать. Но их повторяемость снизится», — отметила Балабух.

Прогноз на ближайшее время

Эксперт прогнозирует, что осень в Украине будет теплее климатической нормы. Также возможно традиционное «бабье лето», но когда именно и сколько таких периодов будет, пока сказать сложно.

Что касается первого снега, то, по словам Веры Балабух, он может выпасть в ближайшее время, особенно в высокогорье Карпат, типично для этого периода.

Напомним, на фоне климатических изменений и температурных рекордов идея контролировать погоду с помощью технологий становится все более обсуждаемой. Концепции, которые раньше казались научной фантастикой, сегодня рассматривают правительства и корпорации. Однако действительно ли геоинженерия может стать решением проблемы или только создаст новые, непредсказуемые угрозы?

Недавно из-за непогоды в Киеве произошел настоящий потоп. Ряд улиц превратился в «Венецию».

А завтра, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях. В других регионах сухо.