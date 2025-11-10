Какой будет зима в Украине: синоптики ошеломили прогнозом

Зима / © unsplash.com

Этой зимой Европу ждут «сложные» погодные условия, но снегопады не будут обильными. Причиной является феномен Ла-Нинья, который принесет мягкую и сухую погоду. Украинцам «настоящих сугробов» ждать не стоит.

Об этом стало известно из прогноза составленного на основе двух авторитетных систем сезонного прогнозирования — ECMWF и UKMO.

На большей части континента ожидается меньше снега, чем обычно. Основные снежные зоны будут сосредоточены на северных территориях.

Такие тенденции объясняют влиянием феномена Ла-Нинья, которая уже полностью сформировалась и «постепенно охлаждается», готовясь к зиме. Сочетание этого природного явления с зонами высокого давления делает погоду более мягкой и сухой, чем обычно.

Прогноз для Украины: помесячный обзор

Для украинцев это означает, что настоящих сугробов будет не так много, как в предыдущие годы.

Декабрь и январь: В большей части Европы, включая Украину, снегопадов ожидается меньше, чем обычно. Снег еще может обрадовать любителей зимних пейзажей, но преимущественно на севере и в некоторых центральных регионах страны.

Февраль: Основные зоны снегопадов сместятся далеко на север. Остальные территории Украины и Европы останутся преимущественно сухими.

Март: Ожидается, что март будет больше похож на раннюю весну. Снег в большинстве регионов растает, хотя в отдельных районах еще возможны небольшие осадки.

Эксперты отмечают, что долгосрочные сезонные прогнозы всегда имеют определенную долю неопределенности. Их следует воспринимать как ориентир на общие тенденции, а не как точную науку.

Однако тенденция очевидна: хотя зима все равно покажет свои «сюрпризы», обильных снегопадов и длительных периодов непогоды ожидать не стоит.

