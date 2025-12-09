Какой будет зима в Украине: синоптикиня поразила прогнозом

Какой будет зима в Украине / © ТСН.ua

Средняя температура этой зимы в Украине прогнозируется еще выше, чем ожидалось ранее, и будет достигать 3-4 градусов выше нормы.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Она отметила, что больше всего температурная аномалия будет ощущаться в западных и северных областях Украины.

Здесь «аномалии могут достигать +4 градусов, а возможно и выше».

Эксперт рассказала, что такая очень высокая температура сохраняется первые две декады месяца. Затем и дальше идут положительные аномалии, но они уже будут значительно меньше.

Балабух напомнила, что январь остается самым холодным зимним месяцем в Украине.

Тем не менее, его средняя температура может быть где-то на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Средняя за месяц температура воздуха будет колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже — в северных и северо-восточных областях.

В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что типично для этого месяца. Аналогичная ситуация, по словам метеорологины, ожидается и в феврале.

Напомним, синоптики «Укргидрометцентра» сделали прогноз погоды на декабрь. Отмечается, что средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 5° тепла, что на 2° выше нормы.