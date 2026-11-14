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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Какой будет зима в Украине в этом году: климатолог рассказала, ожидать ли сильных морозов

Если брать общую зимнюю перспективу, то зима в этом году года — это умеренные морозы и отсутствие неблагоприятных погодных «подарков».

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Большинство прогностических моделей указывают на относительно теплую зиму

Большинство прогностических моделей указывают на относительно теплую зиму / © pexels.com

Зима 2026–2027 годов в Украине ожидается несколько теплее климатической нормы (в среднем на 1–2 °C выше многолетних значений), однако погода будет изменчивой и контрастной. В то же время, во время вторжения арктического воздуха в отдельных регионах ночная температура может опуститься до -20 °C.

Об этом в комментарии Погода УНИАН сообщила Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины.

«Подавляющее большинство моделей прогнозирует, что средняя температура как за сезон в целом, так и в каждом зимнем месяце может быть на 1-2 °C выше климатической нормы. Отдельные центры, в частности NOAA, ожидают еще больших отклонений: в декабре и январе они могут достигать 2-3 °C. Наиболее неустойчивой может быть погода в феврале», — сказала она.

Она также отметила, что для украинской зимы характерны резкие колебания температуры, снегопады, гололедица, гололедица, туманы и усиление ветра.

Напомним, по оценке климатологов, опубликованной Украинским климатическим офисом в исследовании «Обобщенная оценка влияния изменения климата в Украине», в течение XXI века ожидается дальнейший рост температуры, особенно заметным он может быть зимой. Специалисты также прогнозируют изменение сезонности осадков и сокращение продолжительности зимнего периода.

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