Для того чтобы достичь хоть какого-то результата, оккупанты готовы стирать с лица земли целые города.

Вражеские Z-каналы активно пишут о том, какой ценой далось взятие Авдеевки, точнее того, что от нее осталось. Так, выбить ее было значительно "расходнее", чем Бахмут.

Это заметил журналист Юрий Бутусов.

"Авдеевка обошлась нам очень дороже, чем Артемовск (Бахмут)", – пишут там.

Россияне об Авдеевке

В битве за Авдеевку военно-политическое командование РФ возложило тысячи своих граждан. Теперь по городу, пишут русские, не бегают люди в железных касках, потому что они просто кончились. Зато в сухом остатке враг получил очередные дымящиеся руины. Как акцентирует Бутусов, почему Авдеевку так безумно заваливали труппами – очевидно.

"До выборов Путина срочно нужна была хоть какая-то победа. И ее одержали той же ценой, о которой пишут друзья Гиркина-Стрелкова", – подытожил он.

Россияне об Авдеевке

Все больше, по сообщениям вражеских телеграм-каналов, в Авдеевке пахнет мертвостью и гарью. Ничем больше, вплоть до самых запорожских рубежей. А зазомбированные россияне продолжают взывать о том, что был совершен большой подвиг – "за пределами мыслимого и немыслимого".

Россияне об Авдеевке

Накануне стало известно, что украинские военные выходят из Авдеевки. Соответствующее решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, чтобы не допустить оцепления врагом.

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