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Какой цинизм: в Мариуполе враг придумал позорную рекламу для квартир на месте уничтоженного символа города

Какой цинизм: в Мариуполе враг придумал позорную рекламу для квартир на месте уничтоженного символа города

Новостройка в Мариуполе на месте снесенного "Дома с часами"/Фото: Мариупольский городской совет

В горсовете говорят, что враг пытается быстро заселить город россиянами.

Российские оккупанты в Мариуполе быстрыми темпами возводят коммерческую новостройку для продажи квартир на месте уничтоженного "Дома с часами". Для продажи недвижимости захватчики придумали циничную рекламу.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

В заявлении указано, что в январе 2023 года российские захватчики вместо ремонта стерли с карты Мариуполя его символ — "Дом с часами". На его месте оккупанты ускоренно возводят коммерческую новостройку для продажи квартир под ипотеку.

Россияне рекламируют выгодное расположение новостройки в центре города как "возле моря и драмтеатра". Последний, напомним, тоже был уничтожен оккупантами.

"Таким образом, враг пытается быстро заселить город россиянами, потому что ипотека будет финансово доступна лишь более или менее состоятельным гражданам рф", — отметили в горсовете.

Там также напомнили, что в "Доме с часами" в свое время была мастерская известных художников-монументалистов Кузьменкова и Константинова. В 2021 году здание реконструировали. Во время российской блокады в укрытиях дома прятались сотни местных семей.

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Новостройка в Мариуполе на месте снесенного
Новостройка в Мариуполе на месте снесенного "Дома с часами"/Фото: Мариупольский городской совет
Новостройка в Мариуполе на месте снесенного
Новостройка в Мариуполе на месте снесенного "Дома с часами"/Фото: Мариупольский городской совет

В городском совете отметили, что в ходе блокады Мариуполя россияне разрушили почти 50% многоэтажек города. Своего жилья лишились 52 тыс. семей.

Напомним, что жители разрушенного "Дома с часами", на месте которого россияне возводят многоэтажку под ипотеку, остались просто на улице.

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