Какой должна быть победа Украины: Ермак назвал главные условия

Второй Саммит мира максимально должен приблизить Украину к завершению войны и справедливому миру.

Победа для Украины означает восстановление ее целостности, обеспечение гарантий суверенитета, возвращение всех пленных и вывезенных детей, ответственность военных преступников, получение репараций от РФ, а также новая структура безопасности в Европе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Европейской правде.

На первом Саммите мира было вынесено три пункта из девяти, именно вызывающие меньше дискуссий. Однако на второй Саммит должно поднять больше вопросов. В то же время предоставлять стопроцентную гарантию полного понимания этих вопросов со стороны других стран мира пока рано.

"Я не могу вам сказать ясно. Для нас, если будет сегодня хотя бы маленькая возможность, чтобы второй Саммит максимально приблизил нас к окончанию войны, к справедливому миру, а это значит, чтобы не было других толкований, украинскую победу. Ведь, что такое Победа – это восстановление целостности Украины, обеспечение гарантий безопасности нашего суверенитета, возвращение всех наших людей, ответственность военных преступников, получение компенсаций, чтобы восстановить нашу страну, новая структура безопасности в Европе, где Украина будет точно играть одну из ведущих ролей», — сказал Ермак.

Он также подчеркнул, что одним из пунктов украинской победы является возвращение вывезенных на территорию России детей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на созыве второго саммита мира до выборов в США в ноябре 2024 года с потенциальным присутствием России.

Между тем, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что РФ не будет принимать участия в новом Саммите мира в связи с "ультимативной" риторикой.